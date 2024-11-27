Госавтоинспекция Смоленска озвучила самые частые причины ДТП в регионе

Водители выбирают скорость, не соответствующую условиям движения Сотрудники Смоленской Госавтоинспекции рассказали о самых распространенных причинах дорожно-транспортных происшествий, которые произошли в регионе с января по октябрь этого года.
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