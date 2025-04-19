«Союз МС-26» с Овчининым, Вагнером и американцем Петтитом отстыковался от МКС

Космический корабль «Союз МС-26» с российскими космонавтами Алексеем Овчининым и Иваном Вагнером, а также американцем Дональдом Петтитом на борту, отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщила в ночь на 20 апреля госкорпорация «Роскосмос».
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