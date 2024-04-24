Андрей Безруков: Президент прекрасно понимает, что мы против 50 стран играем слабыми картами

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Александр Платов
    Всё ему докладывают, но замутил всю эту мигрантскую вакханалию именно он, гарант. А для чего ему это нужно - думай сам.Точка невозврата
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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
потому что в правящем аппарате предателей очень много.. они там и сейчас. а когда бабло у них на западе отобрали вернее заморозили они немного присмирели.но это временно. завоз мигрантов это услуга западу. отрабатывают.неужели не понятно что у них во всех двойное гражданство. жилье там дети там. яхты хорошие машины все там. здесь у них только одно как можно больше украсть денег. а начало войны им не нужно было это растраты и украсть тяжелее. вот и причина. а сейчас думаете все хорошо что они не ставят палки в колеса. ошибаетесь.срывание сроков завоз мигрантов и так далее.
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лл
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