Осторожнее на дорогах. Во Владивостоке произошло отключение светофоров

Во Владивостоке отключение электроэнергии привело к тому, что два светофора оказались обесточены. Об опасном участке дороги автомобилистов города предупредили в Центре организации дорожного движения, сообщает PRIMPRESS.
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