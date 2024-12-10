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Осторожнее на дорогах. Во Владивостоке произошло отключение светофоров

Осторожнее на дорогах. Во Владивостоке произошло отключение светофоров

Во Владивостоке отключение электроэнергии привело к тому, что два светофора оказались обесточены. Об опасном участке дороги автомобилистов города предупредили в Центре организации дорожного движения, сообщает PRIMPRESS.

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