Вспоминая о Михаиле Григорьевиче Розенберге. К столетнему юбилею

Воспоминания о М.Г. Розенберге (18 февраля 1925 года — 11 мая 2013 года) и общении с ним. О выдающимся советском и российском правоведе, арбитре, докторе юридических наук, профессоре, заслуженном юристе РСФСР, его трудах, правилах жизни, многогранной профессиональной деятельности.
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