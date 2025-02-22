Вспоминая о Михаиле Григорьевиче Розенберге. К столетнему юбилею

Воспоминания о М.Г. Розенберге (18 февраля 1925 года — 11 мая 2013 года) и общении с ним. О выдающимся советском и российском правоведе, арбитре, докторе юридических наук, профессоре, заслуженном юристе РСФСР, его трудах, правилах жизни, многогранной профессиональной деятельности.