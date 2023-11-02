Политолог Перла: власти США больше всего боятся потери мирового влияния

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал статью The Washington Post в которой отмечается, что несмотря на все американские усилия, идет формирование альтернативного глобального лидерства России и Китая.
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