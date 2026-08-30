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Победительница «Новой волны» Флора Бичахчян призналась, что опасалась реакции на песню от Газманова

Победительница «Новой волны» Флора Бичахчян призналась, что опасалась реакции на песню от Газманова

29-летняя певица Флора Бичахчян из Армении завоевала первое место на конкурсе «Новая волна 2026», впечатлив жюри и зрителей своими вокальными данными и харизмой.

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