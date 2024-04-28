Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 772 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВС
    "...Подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы..." Не забыть бы лишить гражданства и депортировать через 3 года.Это их мы должны ...
  • Любовь Рябикина
    Зато к коренному населению это почему-то не относится. Если русские извиняются их все равно сажают. Какое-то кривобок...Это их мы должны ...
  • Elena Compton
    Надо чтоб еще проверили как эта врачиха лечила людей  все это время - а то в 43 поликлинике Питера есть офтальмолог и...Это их мы должны ...

Смотрите кино внимательнее. Борьбу России за своё будущее предсказали знаменитые фильмы

Смотрите кино внимательнее. Борьбу России за своё будущее предсказали знаменитые фильмы

Возможности искусства не стоит преувеличивать, но и преуменьшать не стоит. Внимательные кинозрители увидели в знаменитых российских фильмах и сериалах сбывшиеся предсказания о судьбе России и мира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх