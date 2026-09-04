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Сколько зарабатывают учителя, которые обучают наших детей?

Сколько зарабатывают учителя, которые обучают наших детей?

Одна из самых уважаемых в обществе профессий остается самой недооцененной в деньгах Герман Галкин Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Материал комментируют: Александр Снегуров Начало нового учебного года для российских учителей не выглядит временем надежд.

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