Сколько зарабатывают учителя, которые обучают наших детей?

Одна из самых уважаемых в обществе профессий остается самой недооцененной в деньгах Герман Галкин Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Материал комментируют: Александр Снегуров Начало нового учебного года для российских учителей не выглядит временем надежд.