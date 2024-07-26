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Матас Бузелис, Бронни Джеймс и Рид Шеппард – в подборке лучших моментов Летней лиги с участием новичков

Матас Бузелис, Бронни Джеймс и Рид Шеппард – в подборке лучших моментов Летней лиги с участием новичков

В видео в числе прочих вошли эпизоды с участием Матаса Бузелиса («Чикаго»), Бронни Джеймса («Лейкерс») и Рида Шеппарда («Хьюстон»).

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