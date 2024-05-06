Spiegel: ЕС не хватает кораблей для защиты судов в Красном море

Командующий миссией ЕС «Aspides» контр-адмирал Василиос Грипарис на встрече в Брюсселе предупредил, что после вывода немецкого фрегата «Гессен» в конце апреля в его распоряжении в акватории Красного моря осталось всего три боевых корабля, сообщает Spiegel.