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Днепропетровск, Молдавия и Казахстан. Стоякин и Млечин о том, какие кадры решали всё у Брежнева

Днепропетровск, Молдавия и Казахстан. Стоякин и Млечин о том, какие кадры решали всё у Брежнева

Тема нового выпуска проекта издания "Украина.ру" "История: уроки и перемены" - кадровая политика Леонида Брежнева .

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