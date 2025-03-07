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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Выглядит чертовски круто»: участники закрытого тестирования выложили гейм...

«Выглядит чертовски круто»: участники закрытого тестирования выложили гейм...

«Выглядит чертовски круто»: участники закрытого тестирования выложили геймплей новой Battlefield в открытый доступ, несмотря на запретКак и предсказывал инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson), 7 марта прошло первое закрытое тестирование следующей игры серии военных шутеров Battlefield.

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