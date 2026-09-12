Глава Anthropic Дарио Амодеи выразил озабоченность из-за неконтролируемого развития ИИ. После инцидента с взломом OpenAI ИИ-агентами он предложил стратегию замедления темпов для обеспечения безопасности и предотвращения глобальных угроз.
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