Politico: «Орбан, несмотря на связи с Путиным, лидирует на выборах»

Теплые отношения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным и позиция венгерского премьера по отношению к российской спецоперации на Украине во многих странах Европы могли бы означать конец политической карьеры.
Теплые отношения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным и позиция венгерского премьера по отношению к российской спецоперации на Украине во многих странах Европы могли бы означать конец политической карьеры.
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