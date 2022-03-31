Южный Федеральный

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Politico: «Орбан, несмотря на связи с Путиным, лидирует на выборах»

Politico: «Орбан, несмотря на связи с Путиным, лидирует на выборах»

Теплые отношения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным и позиция венгерского премьера по отношению к российской спецоперации на Украине во многих странах Европы могли бы означать конец политической карьеры.

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