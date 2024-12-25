Новые подробности скандала из-за питания школьников в Приморье: что выявили помимо туберкулеза

ВЛАДИВОСТОК, 25 декабря, ФедералПресс. В Дальнегорске завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя и его сотрудницы, обвиняемых в нарушении санитарных норм при организации питания школьников.
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