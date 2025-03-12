В Братске водитель тойоты сбил ребенка на пешеходном переходе

Это произошло в районе дома № 42 по улице Мира утром 12 марта. По данным Госавтоинспекции, водитель «Toyota Ipsum» сбил девочку 11-ти лет, которая переходила дорогу по зебре слева направо по ходу движения транспортного средства.
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