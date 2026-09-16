Пашинян: Армения не будет возражать против вывода военной базы РФ из Гюмри

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны никогда не поднимали вопрос вывода российской военной базы из Гюмри.
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