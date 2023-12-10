Минцифры опубликовало требования к софту для зарядных станций. И к софту их операторов

Минцифры разработало требования к программному обеспечению объектов инфраструктуры для быстрой зарядки электрического транспортаНа федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован разработанный Минцифры проект с длинным наименованием «Об утверждении требований к характеристикам программного обеспечения оборудования объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии