Игорь Крутой подарил свои песни двум финалисткам шоу «Ну-ка, все вместе!»

Известный музыкант принял участие в особом выпуске популярного проекта. Сергей Лазарев, Игорь Крутой, Николай Басков, Дарья Храмова и Арпи Абкарян фото телеканала «Россия»Гостем специального выпуска шестого сезона популярного музыкального проекта «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия» впервые стал известный композитор Игорь Крутой, недавно отметивший 70-летие.