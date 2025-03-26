Создателей Inzoi поймали на использовании Denuvo — самая желанная игра в Steam выйде...

Создателей Inzoi поймали на использовании Denuvo — самая желанная игра в Steam выйдет без скандальной защитыРазработчики амбициозного симулятора жизни Inzoi из команды Inzoi Studio (принадлежит Krafton) прокомментировали обеспокоенность сообщества фанатов наличием в игре антипиратской защиты Denuvo.
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