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В США оценили перспективы транзита российского газа через Украину

Украина не возобновит транзит российского газа, обратного пути не существует. Перспективы восстановления поставок оценил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, его слова приводит РИА Новости.

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