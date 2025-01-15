В США оценили перспективы транзита российского газа через Украину

Украина не возобновит транзит российского газа, обратного пути не существует. Перспективы восстановления поставок оценил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, его слова приводит РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии