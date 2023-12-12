Экран без вырезов и отверстий, топовая камера, большой аккумулятор и оригинальный дизайн. Представлен Nubia Z60 Ultra

Китайская компания Nubia, которая не может похвастаться большим ассортиментом смартфонов или высокими продажами, на этой неделе опубликовала официальные изображения камерофона Nubia Z60 Ultra, который будет выпущен уже в этом месяце.
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