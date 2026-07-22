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Белоруссия стремится избежать втягивания в вооружённый конфликт с Украиной

Белоруссия стремится избежать втягивания в вооружённый конфликт с Украиной

Белоруссия стремится избежать втягивания в вооружённый конфликт с Украиной Белорусско-украинский конфликт можно считать временно исчерпанным.

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Юрий Ильинов
Сверхзвуковые ракеты П-800 &quot;Оникс&quot; ударили по наземным целям в районе Одессы Российские вооруженные силы применяют по целям в Одессе сверхзвуковые ракеты П-800 &quot;Оникс&quot;. В социальных сетях уже появились фотографии с мест прилета этих средств поражения. Известно, что «восьмисотые» изначально предназначены для уничтожения надводных кораблей и различных морских целей. Однако они также эффективно поражают и наземные объекты. Например, в конце апреля прошлого года точным попаданием &quot;Оникса&quot; был уничтожен заглубленный командный пункт противника на окраине населенного пункта Чернобаевка в Херсонской области. Тогда, помимо разнообразного штабного оборудования, были ликвидированы 18 военнослужащих ВСУ, еще 16 получили ранения и травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. П-800 при стартовой массе 3000 килограммов способны разгоняться до 2448 километров в час. Согласно открытым данным, максимальная дальность полета ракеты достигает 800 километров. Для наземного применения этих ракет создан подвижный береговой ракетный комплекс &quot;Бастион-П&quot;, смонтированный на шасси вездехода МЗКТ-7930.
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