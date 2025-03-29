‼️🇷🇺🏴☠️Бои на Белгородчине: 34-я бригада уничтожает окккупантов, прорвавшихся к Поповке ▪️Бойцы 34 бригады уничтожают боевиков ВСУ, сумевших просочиться к окраинам поселка.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
‼️🇷🇺🏴☠️Бои на Белгородчине: 34-я бригада уничтожает окккупантов, прорвавшихся к Поповке ▪️Бойцы 34 бригады уничтожают боевиков ВСУ, сумевших просочиться к окраинам поселка.
Свежие комментарии