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Впервые представитель «Альтернативы для Германии» возглавил ландтаг в Саксонии-Анхальт

Впервые представитель «Альтернативы для Германии» возглавил ландтаг в Саксонии-Анхальт

Депутат оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тобиас Рауш избран председателем ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт.

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