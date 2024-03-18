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Иваново

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МКУ «Дорожное городское хозяйство» продолжает работы по устранению последствий подтопления талыми водами

МКУ «Дорожное городское хозяйство» продолжает работы по устранению последствий подтопления талыми водами

МКУ «Дорожное городское хозяйство» продолжает работы по устранению последствий подтопления талыми водамиВо вторник 19 марта спецтехника МКУ «Дорожное городское хозяйство» откачивала талые воды на улице Куконковых в районе дороги-дублера около поликлиники №12.

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