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Царьград

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Суд взыскал 50 000 руб с администрации за укус девятилетнего мальчика собакой

Суд взыскал 50 000 руб с администрации за укус девятилетнего мальчика собакой

Куединский районный суд Пермского края обязал администрацию муниципального округа выплатить 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, причинённого девятилетнему мальчику в результате нападения бездомной собаки.

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