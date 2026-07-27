Суд взыскал 50 000 руб с администрации за укус девятилетнего мальчика собакой

Куединский районный суд Пермского края обязал администрацию муниципального округа выплатить 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, причинённого девятилетнему мальчику в результате нападения бездомной собаки.
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