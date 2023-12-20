В Туле открылась новая мастерская моды и дизайна

19 декабря Татьяна Рыбкина, министр культуры Тульской области, посетила недавно открытую мастерскую под названием "Мастрота", которая была создана по поручению губернатора Алексея Дюмина на базе Школы креативных индустрий (ШКИ).
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