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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бронни Джеймс побывал на просмотре в «Лейкерс»

Сын лидера «озерников» Леброна Джеймса провел выставочное занятие для калифорнийцев в четверг. У «Лейкерс» 17-й и 56-й пики на драфте-2024.

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