Челябинские силовики готовятся к новогодним праздникам

Сотрудники полиции Челябинской области приступили к подготовке к новогодним праздникам. На прошедшем совещании руководитель областного главка генерал-лейтенант Михаил Скоков призвал подчиненных подходить к вопросам охраны общественного порядка с максимальной ответственностью, сообщили URA.
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