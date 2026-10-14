Апшацев: «Изменений в игре «Рубине» при Артиге нет. На тренировках стали чаще играть в «квадрат». И все»

Центральный полузащитник махачкалинского «Динамо» Марат Апшацев, права на которого принадлежат «Рубину», рассказал, что игра казанской команды не изменилась после прихода Франка Артиги на пост главного тренера.
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