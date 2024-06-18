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Путин назначил нового посла в Киргизии

Путин назначил нового посла в Киргизии

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Вакунова послом РФ в Киргизии вместо Николая Удовиченко, соответствующие указы размещены на официальном портале опубликования правовых актов.

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