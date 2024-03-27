На улице Декабристов отремонтируют семейный центр

Согласован проект ремонта здания семейного центра «Отрадное» на северо-востоке столицы. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов рассказал Иван Щербаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии