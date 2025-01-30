Компания Tuttle Capital подала заявки на запуск привязанных к десяти криптовалютам ETF

Инвестиционно-консалтинговая компания Tuttle Capital подала заявку в SEC на запуск десяти биржевых фондов (ETF) с кредитным плечом, ориентированных на различные криптоактивы, включая мемкоины TRUMP и MELANIA.
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