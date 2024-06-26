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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Capcom анонсировала Dead Rising Deluxe Remaster — то ли ещё одно переиздание, то ли ремейк ку...

Capcom анонсировала Dead Rising Deluxe Remaster — то ли ещё одно переиздание, то ли ремейк ку...

Capcom анонсировала Dead Rising Deluxe Remaster — то ли ещё одно переиздание, то ли ремейк культового зомби-экшенаЯпонский издатель и разработчик Capcom представил Dead Rising Deluxe Remaster — обновлённую версию своего зомби-экшена Dead Rising, дебютировавшего 18 лет назад, в 2006 году, на Xbox 360.

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