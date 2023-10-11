Политолог Кошкин: Ближневосточный конфликт затмит все запросы Зеленского и Киева

Политолог Андрей Кошкин отреагировал на высказывание генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о необходимости НАТО обеспечить постоянные поставки оружия на Украину, а также её вступление в альянс.
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