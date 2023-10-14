Россиян предупредили о новых схемах мошенничества

Мошенничество в современном мире постоянно меняется и эволюционирует, а злоумышленники изобретают все новые и новые способы обмана, предупредил директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов.
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