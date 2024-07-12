Российский боксер Батыргазиев стал временным чемпионом мира по версии WBA

Global look press / Ou Dongqu Олимпийский чемпион по боксу, россиянин Альберт Батыргазиев завоевал титул временного чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 58,9 килограмма.
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