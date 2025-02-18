Раскрыта одна из тем переговоров России и США в Эр-Рияде

Снятие санкций может стать одной из тем предстоящих переговоров России и США в Эр-Рияде. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванного российского ученого, близкого к высокопоставленным дипломатам.
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