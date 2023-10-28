Сийярто: Ядерное топливо из России доставили в Венгрию в обход Украины

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт получил от Москвы очередную партию ядерного топлива для АЭС в Пакше по маршруту через Болгарию и Румынию в обход Украины.
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