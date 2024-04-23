В МВД взялись за мигрантов. Что для них уже подготовили?

Алатырка

я бы предложила приостановить действующие последствия получения гражданства - пособия разрешения и прочее. Проверила на отсутствие нарушений - а их - подавляющее большинство, после этого заморозка недвижимости, счетов и прав. При этом во избежания всякого рода хитрожопостей - левых покупателей их недвижимости предупредить - в случае оформления и передачи денег за такую недвижимость, никто им компенсировать потери не будет. Далее - полностью обязать любого негражданина приезжающего сюда оставлять забронированную сумму для последующей депортации за ЛЮБОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ. Выявленные чиновники лишаются всего имущества семьи - семьи их так же обязаны нести солидарную ответственность с коррупционером, так же как и семь - кланы приезжих за своих родственников. Необходимо законодательно определить коренные народы России, и на основании этого соотечественники получившие гражданство от этой процедуры избавляются. Далее. Приобретение гражданства упрощается любым специалистам высокого уровня, необходимого для народного хозяйства, без знания языка, с условно сдачей напрмер через пару лет. Все остальное - через жесткую фильтрацию - с момента 1991г. При нахождении нарушений, незнания языка, отсутствия возможности подтвердить легальность доходов на жизнь и приобретение собственности - ГНАТЬ С ИЗЪЯТИЕМ ВСЕГО С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА.