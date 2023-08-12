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В Армении заявили, что в Карабахе не хватает воды из-за блокады Баку

В Армении заявили, что в Карабахе не хватает воды из-за блокады Баку

Нагорный Карабах сталкивается с гуманитарным кризисом на фоне блокировки Лачинского коридора со стороны Азербайджана.

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Комментарии
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Константин Котельников
Армянцам не хватет воды? Пусть своего Пашинянца благодарят, впрочем, пусть пьют кока-колу:)), я не вижу никакой проблемы, хачи выбрали в друзья пиндосов, пусть те им и помогают!
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