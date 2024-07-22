Экс-игрок Гладилин: у футболиста Зиньковского проблемы с психологией

Полузащитник московского "Спартака" Антон Зиньковский испытывает проблемы с психологией. Об этом в интервью Legalbet заявил бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин, комментируя информацию о возможном уходе игрока.
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