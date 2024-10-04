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  • kraft54
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Абхазы пожалели, что поместили портрет террориста в музей, отремонтированный Россией

Абхазы пожалели, что поместили портрет террориста в музей, отремонтированный Россией

КОТ  КОСТЯН Несмотря на вой оппозиции, абхазский парламент все же ратифицировал соглашение с Россией, которое обяжет вольнолюбивых абхазов признавать и исполнять судебные решения.

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