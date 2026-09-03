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Самые распространённые чёрные дыры весят до нескольких сотен масс Солнца

Самые распространённые чёрные дыры весят до нескольких сотен масс Солнца

Самыми распространёнными чёрными дырами во Вселенной считаются объекты звёздных масс — от примерно трёх до 100 и даже нескольких сотен масс Солнца.

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