«Должен жениться на всем шоу-бизнесе»: Киркоров оправдался за публичное приставание к Дубцовой

Певец Филипп Киркоров оправдался за публичное проявление чувств к коллеге Ирине Дубцовой. Артист при всех потрогал ее за грудь, а затем пояснил журналистам, что делает так со всеми, поэтому жениться на победительнице «Фабрики звезд» не собирается.