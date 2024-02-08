В России назвали условие конца кризиса безопасности в Европе

Разрешение нынешнего кризиса безопасности в Европе кончится лишь тогда, когда Москва будет обеспечена необходимыми экономическими и политическими условиями безопасного развития Союзного государства России и Белоруссии.
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