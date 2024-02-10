Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Бостон»

«Вашингтон» прервал шестиматчевую серию поражений, Александр Овечкин забил в четвертой игре кряду. В Бостоне (штат Массачусетс, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии