Тигриная истерия в Приморье: кто стоит за нагнетанием паники

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта, ФедералПресс. В Приморском крае продолжает набирать обороты обсуждение «тигриной проблемы», хотя, по данным директора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, на сегодняшний день в регионе установлены всего три конфликтных тигра из 580 особей.